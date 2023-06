Papa Francesco dimesso dal Gemelli | ecco le sue prime parole

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) ai giornalisti che lo aspettavano all’uscita Poco prima delle 9 di oggi, 16 giugno,è statodal Policlinico, dove era ricoverato dallo scorso 7 giugno, per una operazione all’addome. Uscito in sedia a rotelle, il Pontefice non si è risparmiato e si è intrattenuto con i giornalisti che lo attendevano e la folla di fedeli che lo hanno applaudito. Illi ha benedetti e poi ha risposto a qualche domanda dei giornalisti. “Sono vivo”, questa la risposta ai microfoni di Rai News.ha anche commentato la tragedia dell’ennesimo naufragio di migranti nell’Egeo. Sempre a Rai News ha detto: “Tanto tanto dolore”. Le ultime notizie parlano di almeno cento bambini nella stiva del peschereccio. #ha lasciato ...