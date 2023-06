Papa Francesco dimesso dal Gemelli | Come sto? Ancora vivo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 giugno 2023)è statodal Policlinicodi Roma dopo dieci giorni. Bergoglio era stato ricoverato lo scorso 7 giugno per un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. "", ha detto il Pontefice sorridendo ai cronisti. Poi ha rilasciato anche una dichiarazione in merito alla strage di migranti avvenuta al largo delle coste della Grecia: "Tanto dolore". Prima di tornare nella residenza di Santa Marta, ildovrebbe prima fermarsi alla Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare la Salus Populi Romani.