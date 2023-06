Papà apre il salvadanaio a forma di maialino e posta il video su TikTok | “Indovinate quanto c’era dentro?”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Chi non ha mai avuto unnel quale mettere le monete che genitori e parenti regalano da bambini? Di solito, anche a distanza di anni,ci si trovano pochi soldi ma la storia è diversa per unmessicano che si è trovato davanti un gruzzolo inatteso. Un, pubblicato sudalla figlia e diventato subito virale con più di 19 milioni di visualizzazioni, mostra il momento dell’apertura. Sotto i colpi del martelletto si vede ilandare in frantumi e liberare sul pavimento il prezioso contenuto raccolto in soli due anni. Tante monete ma anche banconote di diverso taglio. “credete abbia risparmiato mio padre?”, chiede la ragazza rivolgendosi ai follower. Poi, anche lei stessa incredula rivela la cifra: 324.640 pesos messicani, ...

Per i più anziani, invece, la presenza di un giovanealla speranza che quanto hanno vissuto non vada perduto e che i loro sogni si realizzino", continua il Papa nel Messaggio. "Per meglio ...Il ddl Nordio 'spazi di impunità', 'indebolisce la lotta alla corruzione' e 'colpisce il diritto all'informazione', è il giudizio del presidente del M5s Giuseppe Conte. 'Sono 10 anni che tutti i ...... in viale Libia siuna voragine IL SALUTO DEL PONTEFICE Papa Francesco in visita ai bambini ... muore bimbo "Dolcissimo" Fotogallery - La dedica dei figli di Silvio Berlusconi sui principali ...