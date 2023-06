Paolo Maldini | dopo il Milan spunta l’Arabia Saudita | può diventare il nuovo ds dell’Al-Ahly

Commenta per primo Secondo AlkassChannel dopo l'addio al Milan,è uno dei primi nomi per il ruolo di direttore sportivo dell'Al - Ahly a partire dalla prossima stagione . Contatti in tal senso sarebbero già andati in scena. Il club saudita, nei ...Milan, "sfregio" a Berlusconi Non solo: i big assenti ai funerali - GuardaMilinkovic - Savic, la bozza per l'intesa targata. Milinkovic - Savic e Luis Alberto: la mediana di Sarri sarà saccheggiata . Chi è il 'Sergente' Milinkovic - Savic . Milinkovic - ...

Video, Maldini gioca a padel in vacanza a Miami La Gazzetta dello Sport

Milinkovic-Savic, la bozza per l'intesa targata Paolo Maldini Milinkovic-Savic e Luis Alberto: la mediana di Sarri sarà saccheggiata Chi è il 'Sergente' Milinkovic-Savic Milinkovic-Savic, la bozza ...Maldini via dal Milan: spunta già un nuovo incarico per l’ex rossonero. La leggenda rossonera rientra tra le opzioni come ds per l’Al Ahly Secondo quanto riportato da alkasschannel su Twitter, Paolo M ...