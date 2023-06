Paolo Del Debbio perde le staffe | “Vergognatevi”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Durante l’appuntamento di martedì di Dritto e Rovescio,Del, nel corso di un’intervista a Barbara D’Urso, ha pronunciato una frase che, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del web. Stando ai commenti sui social network, molti utenti sono convinti che abbia voluto prendere in giro la conduttrice di Pomeriggio 5. A distanza di diverse ore, però, il giornalista ha deciso di tornare sull’argomento per spiegare l’accaduto.Delsi difende dalle accuse: lo sfogo in puntataDele Barbara D’Urso, a Dritto e Rovescio, hanno parlato della morte di Silvio Berlusconi. Poco prima della conclusione dell’intervista, il giornalista ha rivolto alla diretta interessata delle parole che hanno lasciato molti fan della trasmissione con l’amaro in bocca: Appena ...

...profondamente scossi e feriti per la scomparsanostro leader che rimarrà sempre il nostro leader". Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa con i capigruppo...... Filippo Burgalassi (Snep), Alessandro Menicucci (Mobilart), Francesco Cardarelli (Agd Pisa),... nel 2009 ha scritto il libro ufficialeCentenarioPisa Calcio, il volume "Cento Pisa" per ...... organizzano una serata dedicata alla riforma dello sport che avrà luogo il 28 giugno alle ore 18 nella salaCastello di Masnago. Relatore il DottorIaconcigh docente dell'area fiscale ...

Paolo Del Debbio infilzato da Berlusconi: "Ma ti mandano i comunisti" Liberoquotidiano.it

TERAMO – Continua il processo di formazione della struttura societaria del club Città di Teramo. Paolo D’Ercole resterà al suo posto e sarà il Direttore Sportivo dei biancorossi anche ..."Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader". Lo ha detto il coo ...