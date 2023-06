Paolo Del Debbio | le parole per Silvio Berlusconi | ' Vogliamo rendere onore al nostro fondatore'

(Di venerdì 16 giugno 2023) La nuova puntata di Dritto e Rovescio è andata in onda il giorno dopo i funerali die il conduttoreDelha immediatamente annunciato che sarebbe stata una puntata ...

La nuova puntata di Dritto e Rovescio è andata in onda il giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi e il conduttoreDebbio ha immediatamente annunciato che sarebbe stata una puntata speciale. 'Dedicheremo una parte al nostro fondatore', ha dichiaratoDebbio.Debbio, la rabbia dopo l'...Sul serbo, però, c'è da registrare anche l'interesseMilan , che già conMaldini sembrava aver avviato una trattativa con la Lazio. L'addiodirigente ha complicato le cose, ma i ...Uno tra tutti, quello traDebbio e Barbara D'Urso, ha creato scandalo sui media. Il conduttore si è collegato con la padrona di casa di 'Pomeriggio Cinque' per chiederle un intervento in ...

Paolo Del Debbio, sfuriata dopo l'intervista a Barbara D'Urso: "Vergognatevi" Il Tempo

TERAMO – La Ssd Città di Teramo, al termine dell’incontro odierno tenutosi in presenza del Presidente Filippo Di Antonio e del Direttore Generale Antonio Paoluzzi, è lieta di annunciare di ...Il portico dell’Arengario, dove si depositano le corone meno “istituzionali” inviate al funerale di Silvio Berlusconi, è un riassunto delle altre vite dell’ex quattro volte… Leggi ...