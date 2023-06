(Di venerdì 16 giugno 2023) per garantire la continuità della famiglia inessere, fratello del compianto Silvio, a occupare il posto lasciato vuoto dalla scomparsa del cavaliere. La suaal, dunque, garantire alla famigliala continuità non solo alla guida di Forza Italia, ma anche nella sferaitaliana. L’ipotesi è stata avanzata da Repubblica e riportata da diversi quotidiani, secondo cui l’articolo 19 dello statuto del partito recita: «In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del ...

A Monza ,si candiderà nel collegio per il Senato che fu del fratello maggiore come prevedibile per mantenere un equilibrio decisivo, importante. Un patto che Marina ha siglato con ...'Imbecilli': cosìDel Debbio ha definito coloro che hanno parlato di una sua presunta mancanza di rispetto nei ... durante uno speciale del Tg5 dedicato a Silvio, morto il giorno prima,...Con lui ci saranno i capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli eBarelli e il capo ... Meloni ha stretto un patto con Marina- con la quale è stata fotografata mano nella mano ai ...

Forza Italia, ipotesi Paolo Berlusconi al Senato nel seggio del fratello Silvio la Repubblica

Paolo Berlusconi potrebbe scendere in politica. Possibile candidatura al Senato per garantire la continuità della famiglia in politica ...Il fratello minore del leader scomparso smentisce il suo interesse per il posto vacante a palazzo Madama ma lascia in sospeso il futuro: «Troveranno per quel posto un nome che sia espressione del rico ...