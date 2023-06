Il servizio Prime Videouna risoluzione massima fino a 4K ed è supportato su device ... device Android e Amazon Fire, PC Windows e Mac, Smart TV con Android TV, Hisense, LG WebOS,e ...La serie MX950 è la prima dia utilizzare la tecnologia mini LED, abbinata a un pannello Quantum Dot, per offrire una maggiore uniformità e contrasto delle immagini. I TV sono disponibili ...si è anche soffermata sull' esperienza da gaming . La società ha annunciato di essere stata scelta come TV partner ufficiale di Diablo IV (qui trovate la recensione di Diablo IV) ed ha ...

Panasonic presenta la sua nuova gamma di tv WIRED Italia

Panasonic, ecco le TV 2023 per l'Europa. Tra OLED, miniLED e LED ci sono anche modelli GoogleTV e FireOS. Aggiornamenti anche per il gaming.Panasonic annuncia la sua gamma TV OLED e LED per il 2023, in grado di ottimizzare  ulteriormente le esperienze con film e gaming. Passati dalle mani ...