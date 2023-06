(Di venerdì 16 giugno 2023) Concluso il doppio common training con l’Ungheria, culminato con la doppia sconfitta in amichevole, l’Italia dellasi proietta verso laCup, in programma a, negli USA, dal 23 al 25 giugno. La Nazionale del CT Carlo Silipo avrà a disposizione qualche giorno di riposo fino a domenica 18 giugno, poi martedì 20 ci sarà la partenza per gli Stati Uniti: il commissario tecnico del Setterosa ha diramato l’elenco delle 17. Resta fuori, rispetto all’ultimo raduno, Morena Leone. Negli USA lo staff azzurro sarà così composto: commissario tecnico Carlo Silipo, assistente tecnici Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, preparatore atletico Valerio Viero, medico Gianluca Camillieri, fisioterapista Michela Beni, video analista Daniele ...

... rallegrando certamente da lassù il mitico Mario (portiere della Canottieri Napoli e del Settebello, nonché Collare d'oro al merito sportivo) e mamma Barbara, pioniera dellaall'...... rallegrando certamente da lassù il mitico Mario (portiere della Canottieri Napoli e del Settebello, nonché Collare d'oro al merito sportivo) e mamma Barbara, pioniera dellaall'......appena concluso al secondo posto il campionato di Serie C, già nel giro della Nazionale azzurra di beach soccer. Sofia Perlo , atleta della Waterpolo Ability, la prima squadra di...

Pallanuoto femminile, le convocate dell'Italia per la World Cup Final di Long Beach OA Sport

Concluso il doppio common training con l'Ungheria, culminato con la doppia sconfitta in amichevole, l'Italia della pallanuoto femminile si proietta verso la World Cup Final, in programma a Long Beach, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...