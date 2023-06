Ortona Allo Zambra una tappa del Concerto dell’Orchestra ucraina “Kyiv Virtuosi”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il Cinema Auditoriumdi(CH) gestito dall’impresa di produzione Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino, si prepara ad ospitare l’appuntamento, a scopo benefico, con l’apprezzatissima Orchestra” per il 23 giugno alle ore 21.00. L’Orchestra diretta dal violoncellista Dmitry Yablonsky, di ritorno dal Great Tour dell’America Latina (Rio, San Paolo, Lima, Quito, Bogotá, Bucaramanga), e in procinto di partire per il tour estivo, conferma la sua presenza in terra abruzzese. Tra i brani in programma non mancheranno quelli di Vivaldi, Berliner, Shor, Mendelssohn. Quella deidi Kiev, nella sua formazione al completo, è una delle più prestigiose orchestre ucraine. A seguito di una delicata missione diplomatica, il complesso è stato ...