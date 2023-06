Oroscopo 16 giugno 2023

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 16 giugno 2023) La Luna in Gemelli si trova in quadratura con Saturno in Pesci alle 11:20, incoraggiandoci a riflettere sulle sfide che stiamo affrontando e a considerare soluzioni a lungo termine. La comunicazione si intensifica quando la Luna incontra Mercurio in Gemelli alle 15.12. Le persone possono essere di umore affettuoso quando la Luna si allinea con