Una passeggiata con il suo padrone lungo un sentiero dell'Ecola State Park, in, Stati Uniti, poi è improvvisamente scivolato nel vuoto. Un volo di oltre novanta metri per questotedesco che, nonostante la caduta, è riuscito a salvarsi. Solo qualche piccola ferita ...Il cane è stato recuperato con il verricello dall'elicottero della Guardia Costiera su una spiaggia inche non è raggiungibile via terra. I controlli dei veterinari: 'Sta ...... in(Stati Uniti) quando all'improvviso, verso le 19, è scivolato ed è caduto nel vuoto giù ... E lì c'è stato il primo "miracolo": il cane, una femmina ditedesco, è sopravvissuto alla ...

Oregon, Pastore tedesco salvato dalla Guardia Costiera TGLA7

Una passeggiata con il suo padrone lungo un sentiero dell’Ecola State Park, in Oregon, Stati Uniti, poi è improvvisamente scivolato nel vuoto. Un volo di oltre novanta metri per questo pastore tedesco ...