Ora Graviano smetta coi ricatti e inizi a collaborare davvero

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lunedì il cielo si è chiuso sulla testa di Giuseppee chissà che il buio non porti consiglio. Giuseppe, boss mafioso condannato in via definitiva come uno dei responsabili di vertice della Cosa Nostra guidata da Riina che seminò morte e terrore per l’Italia fino al 1994, ha giocato in questi ultimi anni una partita ambigua: non ha mai collaborato con lo Stato, preferendo lanciare di tanto in tanto messaggi dallo spiccato sapore ricattatorio. Lo ha fatto soprattutto usando come amplificatore il processo “’ndrangheta stragista” celebrato a Reggio Calabria, che lo ha visto imputato (e condannato all’ergastolo in primo e secondo grado) come mandante degli omicidi dei carabinieri Fava e Garofalo commessi nel Gennaio del 1994, nell’ambito della strategia terroristica, posta in essere d’intesa con la ‘ndrangheta appunto. Dosando attentamente ...