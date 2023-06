Operazione “Mare Sicuro” 2023 | 4mila tra uomini e donne della Guardia Costiera a difesa delle nostre coste

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma – Prende il via domani, sabato 17 giugno, l’estiva “che, fino al 17 settembre, vedrà ogni giorno 3000del Corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei impegnati lungo gli 8.000 km didel nostro Paese, come pure sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, pronti a intervenire in caso di emergenze. L’avvio dell’avviene nel corso di una settimana che ha visto, tra l’altro, l’inaugurazione – nella giornata di lunedì 12, alla presenza del ministro Matteo Salvini e del Comandante Generale Ammiraglio Nicola Carlone –sede del “Nucleo mezzi navali– Lago Maggiore”. Una ...

Roma – Prende il via domani, sabato 17 giugno, l'operazione estiva "Mare Sicuro" della Guardia Costiera che, fino al 17 settembre, vedrà ogni giorno 3000 donne e uomini del Corpo, oltre 400 mezzi ...