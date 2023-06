L'Vivaro - e Hydrogen è già in circolazione esoluzione di trasporto di grandi dimensioni a celle a combustibile è prevista per il 2024. Inoltre, in futuro si aggiungeranno alla gamma ...È l'anti - Citroen AmiRocks - e: prezzi da 7.990 euro per la microcar elettrica Citroen AMI, ...posteriore è assicurata da due motori elettrici a magneti permanenti che erogano circa 20 CV e...Complessivamente, i march i Citroën, Fiat Professional,, Peugeot e RAM hanno registrato tra il ... Il business dei veicoli commerciali èdelle aree di business individuate nel piano strategico ...

Opel, una versione elettrificata per ogni modello nel 2024 Agenzia ... Italpress

BERLINO – Dopo la Corsa e la Mokka, anche la Astra diventa elettrica, la prima di Opel nel rilevante segmento C. Per il momento è la berlina a 5 porte da 4,37 metri di lunghezza e ...RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) - Opel compie un altro importante passo verso la trasformazione in un marchio completamente elettrico annunciando che an ...