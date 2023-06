Opel | una versione elettrificata per ogni modello nel 2024

(Di venerdì 16 giugno 2023) RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) –compie un altro importante passo verso la trasformazione in un marchio completamente elettrico annunciando che anche il successore del B-SUVCrossland sarà offerto con trazione full-electric entro il. Questo significa chedella gamma del marchio con il Blitz sarà disponibile come variante elettrica a batteria già dal prossimo anno. “Con il successore diCrossland renderemo disponibile il divertimento della guida elettrica in tutta la nostra gamma di modelli e offriremo ai clienti la possibilità di accedere a una mobilità priva di emissioni locali con tutti i nostri modelli” ha dichiarato il Ceo, Florian Huettl. L’ampia gamma di modellielettrici a batteria oggi va già dal ...

L'Vivaro - e Hydrogen è già in circolazione esoluzione di trasporto di grandi dimensioni a celle a combustibile è prevista per il 2024. Inoltre, in futuro si aggiungeranno alla gamma ...... dove è stato annunciato anche l'arrivo, nel corso di quest'anno, della NuovaAstra Sport Tourer Electric, che sarà la prima station wagon all - electric dicasa automobilistica tedesca.È l'anti - Citroen AmiRocks - e: prezzi da 7.990 euro per la microcar elettrica Citroen AMI, ...posteriore è assicurata da due motori elettrici a magneti permanenti che erogano circa 20 CV e...

BERLINO – Dopo la Corsa e la Mokka, anche la Astra diventa elettrica, la prima di Opel nel rilevante segmento C. Per il momento è la berlina a 5 porte da 4,37 metri di lunghezza e ...