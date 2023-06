Omicidio Willy Monteiro Duarte | Gabriele Bianchi in aula | “Non l’ho ucciso io”

(Di venerdì 16 giugno 2023) FROSINONE – “Non è possibile affermare il contributo di Marcoal tragico evento omicidiaro che ha avuto una durata temporale limitata, tra i 40 e i 50 secondi”. C’era molta attesa per l’intervento del nuovo difensore del principale imputato nel processo d’appello per il pestaggio mortale di, il 21enne cuoco di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Sono le dichiarazioni spontanee rese davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma da Gabriele Bianchi, nell'ambito del processo di secondo grado per l'diMonteiro Duarte , ...- - > Leggi Anche, le motivazioni della sentenza: 'I fratelli Bianchi sapevano di potere uccidere' Leggi Anche Fratelli Bianchi, nuovi guai: accusati di aver picchiato un amico di ...... davanti al Tribunale di Velletri che vede imputati Marco Bianchi (uno dei due fratelli già condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte) il padre Ruggiero e altre due persone . I ...

Omicidio Willy, Gabriele Bianchi in aula: «Non l'ho ucciso io e ho chiesto scusa alla famiglia». La madre della vittima ... Open

Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, l'appello alla giuria in una lunga dichiarazione in aula: "Non sono un uomo senza anima. Non ho ...Dopo l'omicidio di Willy Monteiro Duarte per la prima volta Gabriele Bianchi pronuncia frasi di dolore durante una dichiarazione spontanea davanti alla corte d’Assise d’Appello ...