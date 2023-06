Omicidio di Arese | accuse di abusi anche sulla figlia minorenne

(Di venerdì 16 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’accusa di, una dei tre della coppia, e che si è tolta la vita lo scorso anno, e che si aggiunge alla condanna perdella moglie, nel 2021 ad: Jaime Moises Rodriguez Diaz, oggi 43 anni e in passato manager per una multinazionale, è in carcere per scontare la pena ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... il 19 giugno del 2021 ad, in provincia di Milano, e per aver tentato di ammazzare uno dei ... Già nelle indagini sull'e sul tentato, condotte dai carabinieri di Rho, tutti e tre ...... il 19 giugno del 2021 ad, in provincia di Milano, e per aver tentato di ammazzare uno dei ... Già nelle indagini sull'e sul tentato, condotte dai carabinieri di Rho, tutti e tre ...Uccise la moglie nel 2021 ad, nella Città metropolitana di Milano, e ora è accusato anche di avere perpetrato per anni ...in carcere dove sconta la condanna a 27 anni in primo grado per l'...

Omicidio Arese, "mia moglie uccisa dal magnetismo quantico": così ... IL GIORNO

Il manager Jaime Diaz è accusato di aver abusato sessualmente della figlia quando lei aveva ancora 10 anni. La ragazzina si è tolta la vita lo scorso dicembre. Il 43enne si trova già in carcere per ...Già condannato in primo grado a 27 anni di reclusione per aver ucciso la moglie, il 19 giugno del 2021 ad Arese, in provincia di Milano ... Già nelle indagini sull’omicidio e sul tentato omicidio, ...