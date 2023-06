Omicidio Alice Scagni | la nonna | Alberto aveva minacciato anche me

(Di venerdì 16 giugno 2023) È straziata dal dolore Ludovica Albera, ladi- la donna che il 1° maggio 2022 è stata uccisa dal fratello- durante la sua deposizione al processo in Corte d'Assise. "da piccolo era timido, ma crescendo è cambiato, non pensavo sarebbe diventato un delinquente, ma negli ultimi tempiiniziato a chiedermi soldi, voleva 50mila euro. Ho cominciato ad avere paura, ho cambiato molte volte la serratura di casa, perché lui cercava di entrare. Una volta mi ha afferrato per il collo. Ogni volta che entrava in casa scappavo dalle vicine", ha raccontato.

