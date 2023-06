Olivia Newton John | dal successo di Grease al tumore al seno | vita e morte di un mito del cinema

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unaspesa per la sua passione più grande, la musica, quella di, per tutti l’indimenticabile Sandy di. Morta a soli 73 anni a causa di unalè stata testimonial di numerose campagne a sostegno della lotta ai tumori. Esempio di resilienzaconviveva con ilalda oltre 30 anni: inoltre, pochi anni dopo le era stato diagnosticato unalla spalla e dopo alla colonna vertebrale. Notizie che avrebbero messo a rischio il coraggio e la forza di volontà di tutti ma non di, che grande esempio di resilienza ah saputo mostrarsi fiera e forte fino all’ultimo. L’addio, dopo varie voci di ...

Allo stesso tempo, la scelta di- John, giovane stella della musica country , per la parte dell'inizialmente giovane e ingenua Sandy Olsson, fu un'altra grande intuizione da parte di ...John Travolta , in versione Presley, e- John diventano divi di prima grandezza. Il regista, Randal Kleiser , offre al pubblico una "torta" con tutti gli ingredienti che un adolescente ...Artisti come Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton,- John e Jerry Lee Lewis hanno eseguito alcune delle oltre 500 canzoni da lui scritte . In Canada ...

45 anni fa usciva Grease nelle sale americane Maremosso

Grease, in italiano in brillantina, ha segnato un'epoca e un genere ed è passato alla storia, a ragione, come uno dei film più celebri di tutti i tempi ...That’s what Dumont High School drama teacher and youth theater director Renee Lordi was hoping for when she decided to stage the musical version of the movie “Xanadu,” a 1980 box office bomb starring ...