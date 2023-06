Olivia e la sua malattia rara | ecco la sua storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023)Klopchin ha 18 anni e vive nel Vermont, uno stato statunitense situato nel New England ed è conosciuta sui social, in particolare su Tik Tok.è affetta da una, ovvero una malformazione venosa che ha reso le vene del suo braccio sinistro estremamente grandi. Questa condizione sicuramente le ha portato grandi sofferenze, ma la causa principale del suo dolore sono sempre stati i commenti dei bambini/amici. La deridevano, la emarginavano, le davano soprannomi crudeli che hanno fatto sì che la sua vita non fosse normale come le altre. rtl.deLa vita difficile dicon la suaPerla suanon è mai stata limitante, il suo braccio è perfettamente ...