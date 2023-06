“Oggi c’è una sanità di classe | così si aumentano le disuguaglianze” | la protesta dei sanitari liguri E denunciano | “Pazienti in barella per giorni al Ps”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) “pubblica, se non la curi non ti cura”. Con questo slogan la Cgil, partendo da Genova, promuove una mobilitazione regionale a sostegno dellapubblica ligure. In piazza, davanti al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera, alcune centinaia di persone tra medici e operatorie cittadini: “Denunciamo i gravi disagi che ina viviamo da mesi – si legge nel comunicato – attese estenuanti per i, picchi di affluenza ingestibili che mettono in difficoltà gli operatori, situazioni di esasperazione che spesso sfociano in vere e proprie aggressioni verbali e fisiche nei confronti deisolo sono alcune delle criticità vissute nei pronto soccorso”. Presente con i manifestanti anche il direttore del Pronto soccorso Paolo Cremonesi, che commenta ...