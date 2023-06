Offerta Lidl a soli 39 | 99€ | se lo utilizzi non ne farai più a meno

Leggi su consumatore

(Di venerdì 16 giugno 2023)annuncia nuove offerte per questa seconda parte di giugno e tra le varie novità ne spicca una in particolare che attirerà parecchi consensi Nuove offertein arrivo per i consumatori che siano clienti fidelizzati o non. Anche per le prossime settimane a venire, infatti, il noto discount ha annunciato un listino prezzi importante L'articolo proviene da Consumatore.com.