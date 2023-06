Nuova joint venture per incrementare la circolarità degli imballaggi in plastica secondari

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROTTERDAM, Paesi Bassi e HOHENWESTEDT, Germania, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ - LyondellBasell e AFA Nord, leader nel riciclo di film agricoli, hanno concordato la creazione di unaal 50:50 che intende riciclare i materiali di scartoflessibilipost-commerciali. La, LMF Nord GmbH, prevede di costruire un impianto di riciclaggio meccanico nella Germania settentrionale per trasformare i rifiuti di polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e di polietilene a bassa densità (LDPE) in materiali plastici riciclati di qualità da utilizzare negliflessibili. L'avvio della produzione è previsto per l'inizio del 2025. Gliin ...

la si può vedere in questa canzone. Nessuna barra appiccicata ma un brano condiviso. Beat ... Aspettiamomusica da Sharleen e soci! Clavdio - Voto 6,75 - Sonorità venate di synth, morbide ...Non aspettatevi una"Musica leggerissima" o una"Toy boy": i due cantautori siciliani ... "Alta marea" è il primo singolo di Coez e Frah Quintale, che anticipa ilalbum in uscita a ......bresciano Frah Quintale si palesa dal nulla e scomoda accoppiate iconiche per annunciare la(... Una sorta di anteprima al primo "album" firmato dai due amici, che verrà poi pubblicato nel ...

Nuova joint venture per incrementare la circolarità degli imballaggi ... Benzinga Italia

ROTTERDAM, Paesi Bassi e HOHENWESTEDT, Germania, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ - LyondellBasell e AFA Nord, leader nel riciclo di film agricoli, hanno ...Vile Mazzini non parteciperà più alla ricerca sugli ascolti radiofonici. Mucciante: «Troppe criticità» Dalle parole ai fatti. Dopo aver più volte annunciato l’intenzione di non voler più partecipare a ...