Nuova Guinea | ' D' Attanasio agli sgoccioli | rimpatriatelo' | medico scrive a Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Esorto vivamente l'Ambasciatana a rimpatriare uno dei suoi cittadini, il signor Carlo D', inil prima possibile. Come ho accennato in precedenza, l'adenocarcinoma colorettale è un cancro molto aggressivo e raccomando vivamente che il signor D'venga rimpatriato insenza indugio per motivi medici e umanitari. Le condizioni del signor Carlo sono giunte a uno stato critico, non sta bene e potrebbe perdere la vita qui in Papuase l'Ambasciatana non interverrà". E' la lettera, visionata dall'Adnkronos, che il dottor Damien Hasola, primario dell'ospedale Paradise di Port Moresby, in Papua, ha inviato oggi ...