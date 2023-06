Nuoto | Fabio Scozzoli si ritira al Sette Colli | “Il fisico non risponde più Da allenatore posso essere un valore aggiunto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) I 50 rana delsaranno l’ultimo impegno agonistico della carriera di, il ranista romagnolo due volte vice campione del mondo e tre volte oro europeo in vasca lunga che a 35 anni abbandona le gare per dedicarsi alla carriera di preparatore atletico e. Una carriera fatta di alti e bassi, con tanti allori e grandi infortuni che hanno tolto la possibilità al ranista azzurro di poter inseguire il sogno olimpico dopo la delusione di Londra quando fu settimo in una finale dove la medaglia sembrava ampiamente alla sua portata. Ranista sopraffino, capace di giocarsela alla pari con almeno tre generazioni di avversari, cambiando anche il modo di nuotare. Per lui e per la sua carriera parlano i numeri: due argenti mondiali in vasca lunga, un oro (il primo della storia per un ...