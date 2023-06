Norman Angell e la Grande Illusione Giammattei e Lepore rileggono lo studioso Nobel per la pace nel 1933

(Di venerdì 16 giugno 2023) di Fiorella Franchini Rileggere oggiha un sapore amaro. A distanza di oltre 110 anni dalla prima edizione Emmae Amedeocurano per Rubettino una nuova edizione che ripercorre l’ispirazione e i contenuti di un saggio profetico: The Great Illusion, Studio sulla potenza militare in rapporto alla prosperità delle Nazioni. A partire dalla prima uscita avvenuta nel 1909 il libro conoscerà numerose revisioni, ristampe e traduzioni diventando un vero proprio bestseller e il manifesto del pacifismo liberale del Novecento. Giornalista, parlamentare laburista, premioper lanel, l’autore analizza la politica internazionale del suo tempo tenendo presente i cambiamenti economici avvenuti nell’Ottocento e giunge alla conclusione che ...

