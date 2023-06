Norah Jones | il nuovo brano “Can You Believe” e date tour 2023

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 giugno 2023), cantante, cantautrice e pianista vincitrice di 9 Grammy, è tornata in studio di registrazione per lavorare al suo nono album da solista e ha condiviso la nuova canzone “Can You” in vista del suoeuropeo estivo. Al tempo stesso malinconica ed edificante, “Can You” è stata scritta dae Leon Michels, che ha prodotto la canzone e contribuisce con il basso e la batteria oltre che con la voce, il pianoforte e l’organo ditorna sui palchi europei quest’estate per il suo primonel continente dal 2018. Ildi luglio porteràin Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Croazia, Ungheria, Austria, Spagna e Portogallo, e tornerà a novembre per concerti ...