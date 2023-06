Non vedo l' ora di Cristina Scuccia vuota il sacco | ecco il suo amore segreto

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Mi manca tutto, anche i momenti più semplici, quando siamo così che mi guarda e ride e gli occhi diventano a mandorla":si è confessata con Pamela Camassa all'Isola dei famosi, parlando della sua metà. "Io odiavo questa persona ma, un giorno, abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati", ha poi aggiunto l'ex suora. A un certo punto Pamela le ha chiesto: "Ma vi siete già detti 'ti amo'?". E la cantante ha annuito sorridendo. Poi ha aggiunto: "Spero mi mandi qualche segnale". In un secondo momento, durante un confessionale,è tornata a parlare della sua fiamma. Anzi, rivolgendosi proprio a lei, ha detto: "Ciaocome stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però,, io sono arrivata quasi ...

... il nostro tasso ufficiale deve essere sufficientemente elevato - ha spiegato - Per come laio,... In secondo luogo, una volta raggiunto il picco, vi rimarremo finchésaremo certi di un sicuro e ...In Italiatante cose chesto capendo perché, nel 2023, mi sembrano anacronistiche.è un mio voler andare contro, ma un voler capire cosa accade. Credo che l'inclusività e le minoranze ...E' una parte di me cheusciva da molto tempo e chel'ora di portar sul palco." e aggiunge ancora "Negli ultimi tre anni ho scritto centinaia di canzoni molto introspettive riflettendo ...

Martorelli: “Castrovilli via senza rinnovo. Non vedo Primavera pronti al salto” Viola News

Salvatore Baiardo, già condannato per favoreggiamento dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano (i boss palermitani condannati per le stragi del 1992 e del 1993) in una diretta TikTok ha affermato ieri ...La Juventus si ritrova con un nodo: quello legato a Massimiliano Allegri. Un nodo che non riguarda la permanenza a Torino dell'allenatore che, a meno di sorprese, non sembra essere in ...