Non va all’esame di III Media | il preside corre a prenderlo a casa Suor Monia Alfieri | ora sarà sempre attento

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una vicissitudine bizzarra e per fortuna a lieto fine quella che arriva dal Parmense, e che ha per protagonisti un alunno di scuolae ildell’istituto in cui il ragazzino sta per diplomarsi. Proprio lo spartiacque dell’esame di Stato, allora, fa da sfondo alla vicenda che, a equivoco risolto, ha registrato il prezioso intervento diche, commentando il caso, ha posto sotto i riflettori, tra etica e pragmatica, le questioni pedagogiche che richiama: ascolto e cura di uno studente in erba. Alunno di IIIconvinto di aver esaurito la prova, non si presenta: il commento diConvinto che ci fosse solo la prova orale, un giovane studente di terza ...