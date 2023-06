(Di venerdì 16 giugno 2023) Ultima chiamata per la prima rata Imu, l’imposta sugli immobili oramai in vigore da 12 anni. Entro il 16 giugno va versato l’acconto per l’anno 2023, per una cifra totale che si aggira sugli 11 miliardi di euro. Dalla sua istituzione, l’Imu ha superato la soglia impressionante di 270 miliardi di...

La sanzione da applicare, in questo caso, è dell'1,5 per cento e si essere calcolata sull'importo del tributo dovuto; medio , la sanzione arriva'1,67 per cento se il pagamento dell'avviene ...Entro il 2 marzo si attendeva il decreto attuativo per stabilire le modalità telematiche con cui effettuare la comunicazione relativa'esenzioneper gli immobili occupati ai Comuni di ...... e relative pertinenze, fabbricati rurali a uso strumentale'attività agricola e terreni agricoli ubicati in Comuni classificati come totalmente montani. Come si calcola2023 per case, terreni ...

No all'Imu su ruderi e case nei piccoli borghi Today.it

AGI - Ultime ore per versare l'acconto Imu per il 2023: alla cassa sono chiamati oltre 25 milioni di italiani, proprietari di seconde case, seconde pertinenze, negozi, capannoni, alberghi o simili. Do ...Ormai ci siamo: venerdì 16 giugno è la scadenza IMU 2023 per la prima rata. I proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale sono chiamati a versare l 'acconto sul ...