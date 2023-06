“No alle armi coi fondi del Pnrr | i 5 Stelle pronti alle barricate” | l’intervista a Roberto Fico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 giugno 2023), ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5, il 17 giugno scendete in piazza contro il governo: perché avete scelto di uscire daule parlamentari e andare nelle strade per farvi ascoltare dall’esecutivo? “Perché siamo preoccupati. Il governo ha un atteggiamento reazionario sul fronte sociale: la sua prima mossa è stata cancellare il Reddito di cittadinanza. Poi ha deciso di aumentare la precarietà nel mondo del lavoro con un decreto approvato provocatoriamente lo scorso primo maggio. È uno scenario grave, che tocca le corde della tenuta sociale della nostra comunità. Scendere in piazza significa dare voce a situazioni e fasce della popolazione che l’esecutivo ignora. Faremo poi una ferma opposizione anche in Parlamento”. Il primo punto della ...