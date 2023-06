(Di venerdì 16 giugno 2023) Chiamare «bresaola di seitan» un prodotto che non contiene tracce di manzo rappresenta uno sfruttamento indebitonotorietà. Stesso discorso vale per bistecche di tofu, prosciutti vegani. Questo almeno è quello che ritiene la, che ha presentato una proposta di legge alla Camera per evitare che gli operatori del settore alimentare possano «utilizzare denazioni di vendita che richiamano la». La prima firma del provvedimento è quella del deputato Mirco Carloni, il quale ha parlato di «inganno per i consumatori». Nella proposta si sottolinea come «stabilire l’esclusivo uso deiproprie delle sue preparazioni con riferimento ai soli prodotti contenenti proteine di derivazione animale è ...

Quando torni a casa dal lavoro, non sai mai cosa cucinare e rischi di ordinareda asporto ... Il piatto per chi non mangia né carne né pesce Passiamo ad un piatto, buono e sfizioso da ...Chiamare "bresaola di seitan" un prodotto che non contiene tracce di manzo rappresenta uno sfruttamento indebito della notorietà della carne. Stesso discorso vale per bistecche di tofu, prosciutti ...AGI - Pisa è la migliore città per ilin Italia. A certificarlo è Bonusfinder Italia, che ha commissionato un apposito studio per scoprire 'quanto le città italiane siano accomodanti alla dieta'. Pisa ha ottenuto un punteggio ...

No al cibo vegano con i nomi "da carne", la battaglia della La Lega: multe fino a 7.500 euro Open

Caserta, 16 Giugno - Pisa è la migliore città per il cibo vegano in Italia ma al secondo spicca Caserta. Le opzioni vegane nella località toscana sono ...AGI - Pisa è la migliore città per il cibo vegano in Italia. A certificarlo è Bonusfinder Italia, che ha commissionato un apposito studio per scoprire "quanto le città italiane siano accomodanti alla ...