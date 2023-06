Nio ET5 Touring - Lidar | cinema virtuale e in futuro super batterie per la wagon elettrica cinese

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 giugno 2023) La Nio entra nel giovanissimo segmento delle stationelettriche introducendo sul mercatola ET5. La vettura deriva dalla berlina ET5 e sarà commercializzata anche in alcuni Paesi europei entro la fine dell'anno: in Cina è già disponibile a un prezzo a partire dall'equivalente in Yuan di circa 38.300 euro. Stesse dimensioni della berlina, ma tanto spazio in più. Laè lunga 4,79 metri e alta 1,5, con un passo di 2,88: sono le stesse misure della berlina, rispetto alla quale offre, ovviamente, una diversa configurazione della zona posteriore, per aumentare lo spazio a disposizione dei passeggeri e dei bagagli. La Nio ha previsto infatti un vano posteriore modulare con un pozzetto da 42 litri . Inoltre, sul tetto sono previste le barre per trasportare attrezzature sportive o contenitori, per un ...