... oltre a tante star italiane da Amadeus a Iva Zanicchi, da Orietta Berti a Mogol, e ancora, Lino Banfi, Gigliola Cinquetti, Piero Chiambretti e tanti altri ancora: come Alessandro Baricco, ...ha postato in queste ore una foto inedita della sua gravidanza e ha fatto il pieno di like tra i fan. Il 2 giugnoha dato alla luce la sua prima figlia, Anna Blue, e solo nelle ...Oltre ai due artisti già citati, ci sono, Paola Cortellesi e Clementino. Nove le canzoni inserite in Fiorello Presenta Tofu , scelte tra i migliori successi della musica italiana, ...

Nina Zilli, mamma rock contro gli hater: «Scioglietevi per la vergogna» leggo.it

Nina Zilli ha postato in queste ore una foto inedita della sua gravidanza e ha fatto il pieno di like tra i fan.“A Roby, Ceci, Angela e tutte le ragazze della sala parto….”. Nina Zilli, cantante, ed il suo compagno Danti, produttore musicale, hanno scelto l’ospedale di San Fermo per il parto della primogenita a ...