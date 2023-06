Netflix | Annunciata la seconda stagione de La legge di Lidia Poet!

(Di venerdì 16 giugno 2023) N etflix ha annunciato ufficialmente, nelle scorse ore, l’inizio delle riprese dellade LadiPoet: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Dopo il grande successo della primaannuncia la nuova,de LadiPoët – la serie prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini – con Matilda De Angelis nei panni diPoët, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. La serie, vincitrice con la primaai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 del premio Miglior Serie ‘Crime’, sarà disponibile ...

Sei nuovi episodi per questa seconda stagione. Non è ancora stata annunciata la data d'uscita de La legge di Lidia Poet 2, ma sappiamo che le riprese hanno avuto inizio. La nuova stagione, che sarà composta da sei episodi, arriverà in esclusiva su Netflix prossimamente, con una data d'uscita che sarà annunciata in seguito. Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo principale.

