(Di venerdì 16 giugno 2023) Le primedi Alessandrocome nuovo allenatore della, fresca di promozione in Serie B: "Per due anni ho fatto il papà,...

...tantissimi anni e il suo insegnamento più grande è quello di essere sé stessi - ha aggiunto- ... Il nuovo allenatore granata è stato presentatostampa dal presidente Carmelo Salerno e dal ds ...Oggi il nuovo allenatore della Reggiana, Alessandroè stato presentatostampa presso la sede del Polo Digitale ,presenza del presidente Carmelo Salerno, del d.s. Roberto Goretti. Le prime parole di mister: "Sono carico e ho ...Con queste parole in tarda mattinata il nuovo mister della Reggiana , Alessandro, si è presentatocittà. L'effettoè cominciato. La società ha ribadito più volte che la scelta è ...

Nesta alla Reggiana: le sue parole alla presentazione VIDEO Calciomercato.com

Prima rata alla conferma dell’ordine, ultime due lo stesso giorno dei due mesi successivi. Dovrai solo optare per PayPal come metodo di pagamento e selezionare “Paga in 3 Rate” per ottenere questo ..."Sono stato un paio di anni a casa, ho ricevuto qualche chiamata ma non mi sono mosso. Invece ho ritenuto che questa della Reggiana fossa una.