(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - A oltre 36 ore dall'inizio del nuovo down della posta elettronica di, ItaliaOnLine non è ancora in grado di dare tempi per la risoluzione della sospensione dei servizi. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno le caselle esono ancora inaccessibili, dopo i disservizi del 14 giugno dovuti a una manutenzione programmata. Nel complesso è quindi da quasi tre giorni che 9 milioni di utenti non possono inviare, né ricevere messaggi, ma nemmeno consultare l'archivio. Le anomalie sono dovute a "instabilità all'infrastruttura e-" che hanno costretto ItaliaOnLine, che gestisce le caselle, a una "sospensione temporanea del servizio". "Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva die ...

... alla lunga, non favoriscedei due". Ma il dato più interessante offerto dal sondaggista ... E si è andati avanti così anche nel 2018la chiusura fu di Grillo nei confronti di Renzi, ...La distanza tra gruppo parlamentare e primi cittadini è evidente eprova nemmeno a ... soprattuttola leader dem mostra di non padroneggiare bene la materia del contendere. Il ...Dai deputati ai ministri,ha dubbi che toccherà a Tajani che ieri ha proceduto alla fredda ... Dentro Forza Italia ricordano benissimo che Berlusconi è entrato in ospedale proprioil ...

Nessuno sa quando le mail di Libero e Virgilio torneranno a funzionare AGI - Agenzia Italia

Il servizio di posta è inaccessibile: non si possono mandare né ricevere messaggi e non si può consultare l'archivio. A gennaio il down disastroso ...Blog Calciomercato.com: Ora che le sentenze hanno colpito, si cerca di affondare il colpo nella sistemazione di regole ormai obsolete, se non assurde. E parlo della giustizia ...