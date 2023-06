Nella vita bisogna anche saper perdere | ecco perché è importante secondo la psicologia

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 16 giugno 2023) Se non saicrei condizioni tremende per il tuo futuro.cosa devie per costruire unamigliore. Non c’è nulla di bellosconfitta e ad essere onesti, la sensazione di dolore che ci provoca è davvero pesante. Quando si viene sconfitti si può riconoscere che la colpa è la propria oppure ce la si può prendere con le regole, con l’avversario o con l’arbitro che si è venduto. Si possono trovare mille scuse e si può incolpare magariil mondo intero senza rendersi conto che la colpa è la propria. Laspiegae conveniente – grantennistoscana.itComportarsi in questo modo è infantile e irrazionale ma la scienza ha individuato le ragioni ...