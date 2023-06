Nella Sirenetta c’è anche un pornoattore gay | nuove polemiche sull’ultimo film della Disney

(Di venerdì 16 giugno 2023) Laha assunto “per sbaglio” unnelLa, tuttora nelle sale. Lo riferiscono alcuni quotidiani britannici e la notizia è stata ripresadalla Nbc. Il 24enne italiano Stefano Tomadini, che è statoconcorrente di Temptation Island, interpreta uno dei tritoni del Re del mare. Tuttavia, secondo The Sun, ha recitatocome attore diper adulti a contenuto gay. Ilimbarazza laSecondo la ricostruzione dei giornalisti anglosassoni, laaveva deciso di assumere modelli maschili con un fisico prestante e sexy per incarnare i “tritoni”, gli uomini pesce del regno di Atlantica. I ...

... musiche di Chopin, Debussy e Rachmaninoff saranno eseguiteseconda parte della serata dal ...in scena la Compagnia Musical Show Group con 'In fondo al mar' liberamente ispirato a La, ...... una manifestazione che ha una funzione indispensabilevalorizzazione del territorio, che si ... (CVCC) - I PAPPAGALLI Associazione I Filipponi con Bai Toc - IN FONDO AL MAR "LA" ...... guadagnandosi gli appellativi di 'Australian Mermaid',australiana, o 'Diving Venus', ... Il suo atteggiamento dà grande fiducia alle donne anche quando, nel 1916, si mostraprima scena ...

Nella Sirenetta c'è anche un pornoattore gay: nuove polemiche sull ... Secolo d'Italia

Mettiti alla prova con quest test sulla Sirenetta e scopri quanto riesci a ricordare sul grande classico Disney ...In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre ...