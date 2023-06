Nella cascina restaurata | l’«hub» per sport e tempo libero nella fascia d’età 0-17 anni

Il giorno stesso dell'anniversario è in programma una commemorazione alle 9:30 del mattino... due giornate di musica e incontri allaCaccia a San Sebastiano da Po, luogo confiscato alla ...Nel pomeriggio, dalle 18, si è svolta la festa di inaugurazionecornice del Teatrino Breda ...all'insegna della musica con i Notturni proposti da Musicamorfosi e con i due concerti alla...Ogni genere alimentare nasce dalla, dal foraggio per gli animali al prodotto finale, dal latte crudo di mungitura, ai formaggi vaccini e caprini lavorati nel laboratorio e stagionati...

Nella cascina restaurata, l'«hub» per sport e tempo libero nella ... L'Eco di Bergamo

La cascina Serassi ha completato la sua metamorfosi e ora ospita l’Hub for Kids, il polo delle nuove generazioni pensato per combattere la povertà educativa infantile. Il tutto nell’ambito del ...A Dormelletto sulla sponda piemontese, ancora oggi si respira l'aria del mito del galoppo. E non solo. Ci sono luoghi, come la Cucchetta, dove storia, natura e cavalli vivono in armonia ...