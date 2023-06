Nel bosco orizzontale di Via Padova con lo psichiatra Thomas Emmenegger

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) La struttura nacque un secolo fa, per farne un ippodromo, poi diventò un collegio. Seguono trent’anni di abbandono. Oggi l’ex Convitto del Trotter ospita il progetto che va sotto il nome di ‘mosso’, un impegno quotidiano che prova a illuminare una zona grigia della città. Ma niente a che vedere col brillare sotto ilVerticale: questo è un, zona fitta intorno a via, e ci si orienta con la torcia. A guidare èsvizzero venuto in Italia al seguito di Franco Basaglia, e da oltre 25 anni presidente della Fabbrica di Olinda: integrare è la sua intenzione, e il progetto in Via Mosso festeggia il suo primo compleanno dal 16 al 18 giugno. Il lungo cortile è seminato con ordine geometrico di sedie e tavoli colorati, al ...