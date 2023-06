Nba | stangata per Ja Morant dopo il nuovo video con la pistola | stop per 25 partite Le scuse dopo aver chiuso tutti i social

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ja, giocatore dei Memphis Grizzlies, è stato sospeso dalla Nba per «comportamento dannoso nei confronti della lega». Il provvedimento disciplinare costringeràa saltare – senza stipendio – le prime 25della regular season 2023/24. Per il cestista dei Grizzlies si tratta della seconda sanzione nel giro di pochi mesi. Lo scorso marzo,era stata sospeso per ottoessere apparso in una diretta Instagram con unain mano.lodurato qualche settimana, la situazione si è ripetuta tale e quale alla volta precedente con unil 13 maggio. In questo caso, però, la punizione è stata più severa: non più 8, ma 25 ...

Nba, stangata per Ja Morant dopo il nuovo video con la pistola: stop ... Open

