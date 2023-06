NBA | Danilo Gallinari esercita la player option per rimanere un altro anno con i Boston Celtics

(Di venerdì 16 giugno 2023) Era ampiamente prevedibile, ma ora c’è anche l’ufficialità:hato lada 6,8 milioni di dollari in suo favore pernel contratto con iper la stagione 2023-2024. A confermare ciò è stato il suo agente Michael Tellem di Excel Sports Management a ESPN. Secondo il contratto firmato nel 2022,sarebbe anche potuto diventare free agent al termine della stagione appena conclusa. Considerando però anche che quest’non ha mai visto il campo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro subita a fine agosto 2022 con la Nazionale, l’azzurro classe 1988 ha deciso saggiamente dire l’opzione per restare a. Ora ...

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiTutti i n°8 ai Boston Celtics prima di Gallinari È risaputo che il numero di maglia preferito diGallinari sia l'8. E la spiegazione è semplice e ...Era scontato, una formalità, ma ora è ufficiale:Gallinari ha esercitato la clausola del contratto coi Celtics prolungandolo anche per la ... Leggi anche Cosa ci fanno quei giocatorisui ...... e sono tre lettere che hanno influenzato la carriera tanto di Jamal Murray che diGallinari ... vincere un anello- riflettere su quel terribile incidente aiuta viene quasi naturale. ...

NBA, Danilo Gallinari esercita la player option per rimanere con i Boston Celtics OA Sport

NBA - Come riportato da ESPN, Danilo Gallinari ha esercitato l'opzione nel suo contratto e resterà ai Boston Celtics anche nella stagione 2023-24 per una cifra ...Come era ampiamente previsto, Danilo Gallinari ha esercitato l’opzione da 6.8 milioni di dollari in suo favore per rimanere nel contratto con i Boston Celtics per la stagione 2023-24. L’azzurro ha sal ...