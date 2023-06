NBA 2022 2023 | è il giorno della parata per i Nuggets | bagno di folla a Denver

(Di venerdì 16 giugno 2023) E’ ilfesta,, per i, che dopo aver trionfato nelle NBA Finals hanno celebrato con i tifosicittà del Colorado. Non solo autobus a due piani, ma anche autopompe dei vigili del fuoco per percorrere il tragitto che ha portato Nikola Jokic e compagni verso la piazza in cui era stato allestito il palco con migliaia e migliaia di persone presenti. “Non avrei mai immaginato di vedere così tante persone”, ha detto Aaron Gordon. L’allenatore deiMichael Malone ha ringraziato i fan per il loro supporto durante tutta la stagione e ha promesso loro altre occasioni di festa. “Non è finita”, ha detto. Per la prima volta nella storiaè una città Campione Nba. There was, in fact.A parade ...

...di caratura internazionale come il campione del mondo Iker Casillias o l'ex star dell'Pau Gasol,... 3.464 milioni di euro su 4.214 del, segnala il quotidiano spagnolo El Pais. A vincere come ...... la peggiore da decenni a questa parte in), per quanto al tempo nessuno avrebbe potuto ... I due titoli di Mvp del 2021 ee il fresco premio di Mvp delle Finals sono conseguenze del suo talento ...Da tre anni è il miglior giocatore della(due volte Mvp, nel 2021 e nel) ma lui proprio non riesce a stare sotto i riflettori senza far riferimento alla squadra che lo fa sentire a suo agio. ...

NBA Finals, Denver vince gara-5, Miami ko 94-89: il titolo NBA è dei Nuggets, Jokic MVP Sky Sport

I Denver Nuggets sono campioni NBA per il 2022-23 solo da qualche giorno, ma è già tempo di guardare avanti alla stagione seguente. Il Draft è stato fissato per il 22 giugno e la free agency seguirà a ...Nel biennio 2020-2022 sono state 535 le partite saltate complessivamente ... Con il duo Murray-Jokic a emergere come prima coppia nella storia dei playoff NBA con una media di almeno 25 punti, 5 ...