Nazionale | Italia-Malta si giocherà al San Nicola di Bari

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’di Roberto Mancini si sta ancora leccando le ferite per il ko di ieri sera contro la Spagna nella semifinale di Nations League, ma è già tempo di guardare avanti. Proprio a causa di questo, gli azzurri sono adesso di riposo nelle qualificazioni per i prossimi Europei di calcio, dove torneranno a settembre. Nel mentre, è stata decisa chi ospiterà il match della selezione azzurra e, in programma il prossimo 14 ottobre. Sarà lo stadio Sandiad ospitare la quinta partita degli azzurri nelle qualificazioni al torneo continentale che si svolgerà in Germania nell’estate 2024, match di ritorno contro i maltesi battuti 2-0 nella sfida dello scorso 26 marzo grazie ai gol di Mateo Retegui e Matteo Pessina. Un bilancio ultrapositivo per l’nell’impianto progettato per i Mondiali ...

