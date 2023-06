(Di venerdì 16 giugno 2023) Quando pensiamo all’derivante dai trasporti, laimmagine che ci viene in mente è una strada paralizzata dal traffico di tir emobili. Il trasporto su gomma, però, non è l’unica fonte di. Prendendo in considerazione gli ossidi di zolfo, tra i principali responsabili dell’atmosferico, pochedasono in grado di inquinare molto più di milioni dimobili. L’ultima stima emerge dal rapporto della ong Transport&Environment, dedicato proprio all’impatto ambientale del turismo marittimo di lusso. Nel 2022, calcola l’associazione, le 218daeuropee hanno emesso 4,4 volte più ossidi di zolfo delle 253 milioni dimobili che ...

Prendendo in considerazione gli ossidi di zolfo, tra i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico, pochedasono in grado di inquinare molto più di milioni di automobili. L'...Lui suonava il piano e Silvio cantava sulleda: essenziale spalla per la narrazione da self - made man , amico e compagno di scuola ma anche uomo chiave in posizioni di comando (come ...... Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasy e Vinnytsia - in seguito al lancio da parte delle forze russe di missili daKalibr danel Mar Nero, aveva reso noto l'Aeronautica militare ...

Navi da crociera, Italia prima in Ue per inquinamento: «Producono più emissioni di tutte le auto messe insieme» Open

Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, durante la missione di pace del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, nella capitale. Lo riporta l'emittente statale ucraina Suspilne. In preced ...Andrà in scena lunedì 26 giugno 2023 alle ore 14:30 a bordo di MSC World Europa, durante la sosta nel porto di Napoli, Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele con Enzo Decaro e Antonio Onorato. Lo ...