Naufragio Pylos | le 19 telefonate che le autorità greche hanno ignorato | “Aiuto | sarà la nostra ultima notte”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Diciannovedisperate nell’arco di 13 ore. Sono quelle fatte ai volontari del soccorso in mare dal barcone affondato a largo del Peloponneso con circa 750 persone a bordo. Una lunga serie di richieste diche, secondo quanto riporta Repubblica, stride con la ricostruzione della tragedia fatta dalle. Dal primo avvistamento alle 9.47 di martedì, alle 2.04, quando il peschereccio è affondato, a 47 miglia da, la guardia costiera greca viene accusata di non aver mai tentato di soccorrere le centinaia di persone alla deriva nello Ionio. A due navi mercantili, la Lucky Sailor e la Faithful Warrior, è stato chiesto di limitarsi a rifornire i migranti di acqua e di cibo mentre la corvetta della guardia costiera si è avvicinata al peschereccio solo alle 22.40, osservando che ...

... dei vestiti, frammenti di vita quotidiana che sono rimasti a galla mentre neldell'...a bordo del peschereccio affondato intorno alle 2 di notte del mercoledì a 47 miglia nautiche da. ...Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma il, nel sud del Peloponneso, è ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo con un bilancio che rischia di registrare "fino a ...Il, nel sud del Peloponneso, è una delle peggiori tragedie: il bilancio rischia di registrare 'fino a 600 morti'. Ma da Lampedusa nel 2013 a Cutro nel febbraio 2023, le stragi sono ...

Il naufragio dei migranti in Grecia, fermati 9 presunti scafisti egiziani. I greci confermano: 500 dispersi, … la Repubblica

Si terrà oggi una riunione dell'Unione Europea per i soccorsi in mare, dopo l'ennesimo naufragio, quello di Pylos, nel sud del Peloponneso, ormai destinato ad entrare nella storia come una delle ...