Naufragio migranti in Grecia | 9 arresti 500 i dispersi

L'operazione di ricerca e salvataggio per trovare le persone ancora disperse dopo ilin Grecia è proseguita nella notte senza successo e il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, non sono stati trovati nuovi sopravvissuti. Lo riporta l'agenzia greca Ana - Mpa. ...... dopo l'ennesimo, quello di Pylos, nel sud del Peloponneso, ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie dinel Mediterraneo con un bilancio che rischia ...Nella stiva potrebbero esserci stati fino a 100 bambini Le autorità greche hanno arrestato nove persone, i presunti trafficanti dell'equipaggio del peschereccio con centinaia dia bordo ...

Naufragio Grecia, potrebbero essere 600 i migranti morti. Arrestati 11 presunti scafisti Sky Tg24

Cronaca dal mondo Roma - 16/06/2023 10:46 - Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma il naufragio a ...Roma, 16 giu. (askanews) - Manifestazione a favore dei migranti per le strade di Atene, in Grecia, dopo il drammatico naufragio di un peschereccio nel Mar Ionio, in cui si temono centinaia di morti. C ...