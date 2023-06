Naufragio migranti Grecia | i sopravvissuti arrivano in centro di accoglienza

"Giù le mani dalla Guardia costiera!", scriveva la Lega sui social qualche giorno dopo ildi Cutro. E aveva ragione. Perché l'attività di salvataggio in mare deifatta dalla Guardia costiera - ma anche della Marina e della Guardia di Finanza - è encomiabile. Il problema ...I pullman che trasportano i sopravvissuti aldi Pylos, nel sud del Peloponneso, avvenuto mercoledi' scorso, arrivano nel centro di ...fermata nel porto libico di Tobruk per caricare i...Roma, 16 giu. Nove presunti scafisti egiziani sono stati arrestati in Grecia, dopo il drammaticodi un barcone dial largo della costa greca che ha provocato la morte di almeno 78 persone. Una fonte portuale ha riferito allAfp che tra gli arrestati figura il capitano ...

Strage di bambini nel naufragio in Grecia, '600 morti' - Mondo Agenzia ANSA

La stage di migranti in Grecia. Le donne incinte in pericolo in Polonia. Gli accordi informali tra Usa e Iran. L’Ue contro Google e la gente che muore di fame ...In questa edizione: Tajani: Berlusconi sempre il nostro leader. Naufragio migranti: arrestati nove scafisti. Incidente Roma, genitori: solo una bravata. Inflazione, Istat: a maggio rallenta a +7,6%. U ...